Uomini e donne, Ursula accusata di essersi rifatta. Lei ribatte

Dopo essere diventata una dei protagonisti del Trono Over di Uomini e donne, Ursula Bennardo fa ancora parlare di sé. Lo scorso 11 ottobre è venuta alla luce la sua primogenita concepita con l'attuale compagno, Sossio Aruta, conosciuto al dating-show di Maria De Filippi. E a seguito della nascita della piccola Bianca, i due neo genitori hanno ricevuto diverse critiche, da parte di chi li accusa di aver strumentalizzato la gravidanza al mero scopo di ottenere visibilità e consensi degli utenti. E le polemiche sembrano non arrestarsi, soprattutto sul conto della Bennardo.

La neo mamma ha postato in rete una nuova foto, che nelle ultime ore sta facendo parecchio discutere. Secondo gli hater, infatti, la sua immagine sfoggiata sui social non corrisponderebbe al suo aspetto naturale."Mi sento più donna che mai ... è l’essere mamma, baci", sono le parole che si leggono nella descrizione sibillina riportata dalla Bennardo a corredo del suo ultimo post pubblicato su Instagram.

Ursula Bennardo inondata dalle critiche

"Anche il naso rifatto contribuisce...comunque augurissimi", si legge tra i messaggi al veleno riportati sotto la foto della Bennardo. E quest'ultimo non è l'unico commento negativo con cui la compagna di Sossio Aruta viene accusata di essere ricorsa ai bisturi per ritoccare il viso.

C'è anche chi sostiene che la discussa foto di Ursula sia l'effetto di un filtro di Instagram e quindi non un'immagine veritiera, così come sostenuto da un utente che in un commento ci va giù pesante, alludendo non solo all'influencer di Uomini e donne, ma alle influencer in generale: "Ma perché sempre sta espressione stupefatta/volutamente seria/profonda/con un tocco di duck face? Ma vi rendete conto che tra sto atteggiamento e sti caxxo di filtri che vi cambiano connotati e vi tolgono qualsiasi cosa di personale e unico possiate avere nel viso, siete ridicole? E parlo di tutte, non solo di te Ursula".

Ma alle pesanti critiche è seguito l'intervento della diretta interessata. "Il fatto che qualcuno pensi che mi sia rifatta - ha dal suo canto ribattuto Ursula Bennardo, in risposta a quanto scritto dai suoi hater- mi fa capire che la gravidanza e i chili in più mi hanno reso più bella. Anche perché durante la gravidanza non avrei potuto di certo far nulla”.

