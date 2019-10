Uomini e donne, Sossio e Ursula mostrano Bianca: scoppia la bufera

Dopo essere stati a lungo i protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati al centro del gossip, per aver mostrato ai follower le prime immagini della loro bambina. Si tratta della primogenita tanto attesa dalla coppia vip del dating show di Maria De Filippi, nata lo scorso 11 ottobre, e che nelle ultime ore ha mandato in visibilio i fedeli sostenitori del noto programma di Canale 5.

Così, tra i suoi ultimi post pubblicati su Instagram, l'ex calciatore Sossio ha voluto condividere con i fan un esclusivo videofilmato di presentazione, che ritrae la dolcissima neonata Bianca, mentre si lascia andare ai suoi primi gemiti, coccolata dall'affetto di mamma e papà. "'Buondì a tutti … Io sono Bianca Aruta – queste sono le parole che Sossio ha riportato nella descrizione del suo video rivelatore pubblicato su Instagram–. Figlia di Ursula Bennardo e Sossio Aruta, detto 'zonzolo'. E non solo, anche figlia del programma Uomini e Donne. 'Grazie a te Maria De Filippi, i miei genitori si sono incontrati, amati e io sono il frutto di tutto questo. Buona domenica a tutti”.

Polemica sul web: "Le togli la privacy"

Sotto l'ultimo post dell'ex protagonista di Temptation island vip, sono giunti nelle ultime ore molteplici commenti di auguri e complimenti destinati alla coppia di Uomini e donne e alla loro primogenita. Ma in rete non sono, tuttavia, mancate le critiche, da parte di chi contesta la scelta maturata da Aruta di mostrare sui social il volto della sua Bianca. "Non pensi che nella vita ci sia la privacy, già le stai rompendo ... con 'sto telefono", tuona, infatti, un utente, tra gli ultimi messaggi destinati al compagno di Ursula. "Ma perché mostrare i figli sui social? - poi commenta stizzito un altro follower- Io non la capirò mai sta 'moda'. Li dovete tutelare i bambini". Oltre le critiche, si leggono anche parole affettuose spese dai fan per la bambina: "Auguroni, è uno spettacolo".

Segui già la pagina di gossip de Il giornale?