Uomini e donne, Riccardo si spoglia e piovono critiche: "Troppo effeminato"

Il nuovo appuntamento tv di Uomini e donne, dating-show di Maria De Filippi, ha visto indiscusso protagonista Riccardo Guarnieri. Il noto cavaliere, nelle ultime ore, fa infatti parlare di sé per aver sorpreso il pubblico presente in studio e i telespettatori, sfoggiando -nella nuova puntata del Trono Over- la sua fisicità prorompente sulla passerella della sfilata a tema Fascino irresistibile. Per l'occasione, Riccardo ha deciso di non affidarsi ai consigli di stile dispensati dalla celebre stilista di Uomini e donne, Anahi Ricca, la quale di tutta risposta ha bocciato l'outfit scelto dallo stesso Guarnieri in vista del suo défilé. "Un pigiamino triste", ha, infatti, sentenziato la stilista sulla mise che avrebbe di lì a poco indossato l'ex storico di Ida Platano.

In occasione della sua sfilata, Guarnieri ha indossato un completo intimo maglietta e pantaloncini e ha spiazzato tutti, inscenando un vero e proprio striptease, che lo ha visto spogliarsi in studio fino a rimanere in mutande nere.

Riccardo Guarnieri divide a Uomini e donne

Il défilé di Guarnieri ha diviso l'opinione del parterre femminile presente in studio. La dama Ida Platano, con la quale Guarnieri ha avuto una frequentazione, ha dato al suo ex storico un 10 come voto. Ma di tutt'altro avviso si è palesata l'altra dama Simonetta, che ha invece riservato un 4 a Riccardo, criticando in particolare le movenze esibite dal cavaliere nella nuova puntata. "Molto squallido"; “Facile mettere fuori il pettorale… si sta parlando di fascino!"; Troppo effeminato”: quest'ultime sono solo alcune delle critiche giunte in studio per Riccardo Guarnieri, a margine della sua ultima sfilata. E, i commenti negativi, per il noto cavaliere del dating-show di Canale 5, giungono anche dagli utenti sui social, tra cui si legge: "Fisico senza cervello". Oltre alle contestazioni, inoltre, si leggono anche commenti positivi in rete, destinati al protagonista di Uomini e donne.