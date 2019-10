Ida Platano gela Riccardo Guarnieri: "Non lo amo più". Lui lascia Uomini e Donne

La soap opera che vede coinvolti Ida Platano e Riccardo Guarnieri del trono over di Uomini e Donne potrebbe essere giunta a conclusione con un finale del tutto inaspettato.

In una delle ultime registrazioni della versione senior del dating show, Riccardo aveva deciso di riconquistare Ida scrivendole una lettera. Una decisione maturata dopo che lei ha iniziato ad uscire con Armando Incarnato, cavaliere grazie al quale sembrava essere tornata a sorridere. Tra i due c’è stato addirittura un bacio che ha suscitato la gelosia di Guarnieri e il suo ultimo tentativo di riunire la coppia.

Stando alle anticipazioni trapelate dal sito Ilvicolodellenews, però, sembra che la lettera d’amore che Riccardo ha scritto a Ida non abbia sortito il risultato sperato. Durante le ultime registrazioni del trono over, infatti, Ida ha deciso di mettere un punto alla storia con Guarnieri dichiarando di non essere più innamorata. Vane, dunque, sono state le dimostrazioni di Riccardo: la lettera, la sorpresa che lui le ha fatto raggiungendola a Brescia e il mazzo di fiori regalatole, non hanno scatenato in Ida alcuna reazione positiva. Anzi. La dama di Uomini e Donne, nel corso della settimana, ha cercato proprio Armando.

Una notizia che ha ferito nell’animo Riccardo che, come svelato, ha lasciato gli studi di Uomini e Donne in lacrime. Dopo di lui, anche Ida ha ammesso di non sentirsela di continuare la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi e, visibilmente affranta, ha salutato il pubblico e le telecamere di Canale 5. Qualcuno, però, è pronto a giurare che, come già fatto in precedenza, lei farà presto ritorno negli studi Mediaset e, chissà, se questa volta non sia per iniziare una frequentazione proprio con Armando.