Uomini e Donne, Rocco Fredella risponde agli hater: "Non ho preso in giro nessuno"

Solo qualche giorno fa, Rocco Fredella ha deciso di presentare pubblicamente la sua nuova fidanzata con un post su Instagram. Se in molti si sono congratulati con l'ex cavaliere di Uomini e Donne, non sono mancati alcuni commenti negativi. Secondo gli hater, Rocco avrebbe preso in giro Gemma Galgani e il programma. Infatti, l'uomo ha lasciato il dating show in lacrime, affermando di aver investito molto nel corteggiamento della torinese, senza ottenere un risultato positivo. Alcuni utenti del web si domandano: come è possibile che in così poco tempo, Fredella abbia già trovato l'amore?

"Ho trovato l’anima gemella: è scattato l’amore e sono contento. Quando c’è di mezzo l’amore è sempre una cosa bella, giusto?", ha affermato Rocco durante una diretta su Instagram, in cui è parso visibilmente felice per la sua nuova condizione sentimentale. "Non faccio del male a nessuno e non mi piace far parte della massa. Ho conosciuto questa ragazza, c’è stato del tenero, dell’attrazione: ci siamo conosciuti ed è scattato l’amore", ha poi continuato l'ex cavaliere, che pare incurante delle critiche che gli sono state mosse.

"Mi vivo questa bellissima relazione e sono contento di averla conosciuta, ed è una cosa bella! Per me amare una persona, sentirmi in questa condizione vuol dire tantissimo. Non ho preso in giro nessuno, sono istintivo e lo sapete!", ha poi concluso Rocco, il quale ha voluto precisare con queste parole che non c'era nulla di premeditato. Pare evidente, secondo le dichiarazioni di Rocco che la conoscenza con la sua nuova fidanzata sia successiva all'abbandono del programma di Maria De Filippi, ma non tutti credono alle sue parole.

Rocco si è dichiarato innamorato e ha voluto metterci la faccia per dire come stanno realmente le cose: sarà solo il tempo a dare ragione o meno al cavaliere, il quale già in precedenza ha confessato di volersi vivere al meglio il nuovo amore, affermando che il meglio della storia deve ancora venire. Adesso, la domanda è: Gemma come prenderà questa relazione del suo ex spasimante?

