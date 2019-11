Uomini e Donne sceglie il nuovo tronista: lui è Carlo Pietropoli

Per un tronista che se ne va, un altro approda a Uomini e Donne: lui è Carlo Pietropoli, nuovo protagonista del dating show di Canale 5 dopo l’uscita di scena di Alessandro Zarino.

Presentato durante le ultime registrazioni del trono classico, Carlo sembra essere un ragazzo del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo, così come le “colleghe” Giulia Quattrociocche e Veronica Burchielli, ex corteggiatrice di Zarino poi promossa sulla sedia rossa da Maria De Filippi. Nessuno, però, si aspettava che la padrona di casa potesse avere in serbo una sorpresa per i suoi telespettatori e, in modo del tutto imprevisto, Pietropoli è stato fatto accomodare negli studi di Canale 5 accanto alle due troniste e a Giulio Raselli.

Originario di San Donà di Piave, Carlo Pietropoli ha 28 anni e lavora come barman dopo una parentesi sportiva come calciatore, anche se il suo “piccolo sogno nel cassetto è avere, un giorno, un’attività tutta sua”. “ Sono una testa di cavolo sicuramente – ha detto di sé Carlo - . La gente pensa che io sia superficiale, ma non lo sono per niente! C’è una piccola differenza tra l’essere superficiali e l’essere leggeri: ecco, io mi reputo una persona leggera perché non prendo la vita troppo sul serio ”.

Pur definendosi un ragazzo mite, Pietropoli ha messo in guardia le sue future corteggiatrici perché “se vengo toccato su certi argomenti divento arrogante e faccio valere il mio pensiero”. Nei rapporti di coppia, il nuovo tronista di Uomini e Donne ha confessato di odiare la monotonia e di cercare sempre quel “brio” che tiene viva la fiamma. “ Mi piacciono le donne ambiziose, con gli attributi, che mi sappiano tenere testa e che sappiano tenermi a bada – ha fatto sapere nel video di presentazione - . Spero di trovare qualcosa che mi stravolga, che non mi cambi ma che mi migliori sia a livello personale che di carattere ”.

Carlo Pietropoli, oltre ad essere un ragazzo dal carattere non facilissimo, è anche molto ancorato agli affetti familiari. Suo punto di riferimento principale è la madre, la donna che per 30 anni lo ha cresciuto da sola e ha portato avanti l’intera famiglia senza alcun sostegno esterno. A lei, il giovane tronista ha spiegato di essere legatissimo e, nei suoi confronti, prova grande ammirazione proprio per essere stata la donna che gli ha dato l’esempio e l’educazione. Le sue corteggiatrici, quindi, sono avvisate: Carlo è un tronista non così facile da conquistare...