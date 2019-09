Uomini e donne, sono già scintille tra i tronisti?

Il pubblico di Canale 5 si dice già in trepidante attesa per quella che sarà, a breve, la nuova stagione del Trono Classico e Over di Uomini e donne. Il ritorno del dating-show di Maria De Filippi nel palinsesto targato Mediaset è previsto per il prossimo 16 settembre. E al nuovo trono, che farà battere i cuori dei telespettatori, sono stati confermati Giulio Raselli e Alessandro Zarino, rispettivamente di 29 e 28 anni.

Rappresentanti di bellezze tra loro molto differenti, Giulio e Alessandro hanno, a quanto pare, già cominciato a registrare le loro esterne per la loro nuova avventura televisiva, dopo essere diventati protagonisti di Temptation island. E i due neo-tronisti avrebbero già alcune corteggiatrici in comune. Secondo le ultime anticipazioni tv di Uomini e donne, infatti, Giulio e Alessandro sarebbero entrambi usciti in esterna con la corteggiatrice Sara, la quale però sarebbe stata eliminata da Zarino per incompatibilità caratteriale. Sara, tuttavia, piacerebbe molto a Raselli.

Giulio e Alessandro: da Temptation Island a Uomini e donne

Oggetto di contesa tra i due neo volti maschili di Uomini e donne non sarebbe Sara, ma un'altra ragazza. Giulio -stando alle ultime anticipazioni tv- sarebbe uscito in esterna anche con la corteggiatrice Veronica, ma in studio la conduttrice Maria De Filippi avrebbe rivelato da subito l'attrazione fisica che Veronica sente nei riguardi di Alessandro. Durante l'incontro con la giovane, Giulio è a quanto pare apparso particolarmente imbarazzato e colpito dalla corteggiatrice. E Zarino avrebbe invitato a sua volta in esterna la ragazza "contesa", un gesto che avrebbe infastidito Raselli. Alla luce delle anticipazioni riportate da Il vicolo delle news, non è escluso, quindi, che possa nascere ben presto un triangolo amoroso a Uomini e donne: Veronica, al momento, intenderebbe conoscere entrambi i tronisti, Giulio e Alessandro.

