Uomini e Donne, Stefano e Pamela del trono over si sono lasciati

Tutto sembrava procedere per il meglio tra Stefano e Pamela del trono over di Uomini e Donne: la coppia aveva abbandonato insieme il dating show dopo molti altri e bassi ma lontani dalle telecamere i due parevano aver trovato un ottimo equilibrio. In realtà qualcosa è andato storto. Le ultime interviste della coppia parlavano di un grande amore che superava anche le lontananze geografiche, ma alcuni messaggi social lasciavano presagire che qualcosa era cambiato. Durante l'ultima registrazione del programma, poi, la rottura definitiva, avvenuta a seguito dell'intromissione della dama Roberta.

Durante a registrazione del 9 maggio, Maria De Filippi ha chiamato in studio Pamela e Stefano per aggiornare i telespettatori sulla loro storia: i due protagonisti sembravano entusiasti, tanto che l'ex cavaliere le aveva dato in dono un anello. Ma poi il colpo di scena: Roberta di Padua, per la quale Stefano aveva sempre avuto un debole, ha preso il suo cellulare dimostrando di aver ricevuto messaggi compromettenti dall'ex cavaliere quando questi era già fuori dal programma e fidanzato con la Barretta. Pamela, infuriata gli ha tirato l'anello ed è scappata via dallo studio, sfogandosi dopo sui social.

"Bello quando ti fanno passare come una pazza, gelosa, stalker davanti a tutta Italia e invece poi scopri che i tuoi sospetti erano fondati!" , ha scritto Pamela su una Story di Instagram. Il Torrese, a questo punto, ha replicato sempre via social, affermando di preferire i fatti alle parole, senza dimenticare di sottolineare una grande delusione da parte sua. "Presto sapranno tutti perché non mi hai cercata subito… eri impegnato in un’altra conversazione… taci, fai più bella figura. Altro che apparire… premio come miglior attore!" , ha continuato la Barretta, che pare pronta a tutto per mettere in luce la verità.

A questo punto, per completare il botta e risposta social è intervenuta anche Roberta che ha invitato tutti a seguire le puntate per capire da che parte sta la verità. E proprio alla verità, contrapposta alla falsità, ha dedicato un post la bellissima Pamela e pare che nuovi scontri ci saranno in puntata, anche perché la decisione di rendere pubblici i messaggi di Stefano non è piaciuta al pubblico: Roberta di certo continuerà a dire al sua e la Barretta non starà a guardare.

