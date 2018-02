Uomini e Donne, Tina e Gemma vanno (quasi) alle mani: "Ti strozzo, gallina"

L'ultima puntata di Uomini e Donne è stata piuttosto movimentata, ancora una volta Gemma Galgani e Tina Cipollari sono arrivate (quasi) alle mani.

Tutto è iniziato a "causa" di Giorgio Manetti. L'opinionista di Uomini e Donne ha ribadito per l'ennesima volta a Gemma che Giorgio non è più interessato a lei. "E' ora che ti metti dentro quella testa vuota che Giorgio non ti vuole più - ha esclamato Tina -. Non è colpa di nessuno, non ti vuole più. Mettici una lapide su questa storia, non una pietra".

Immediatamente, Gemma Galgani ha replicato: "La mia non è una testa vuota. Non è vero che Giorgio non mi vuole più...". Ma Tina Cipollari non ci sta alla risposta della dama di Torino e, alzando la voce, scatena un putiferio: "Tu non capisci un cazzo. Tu mi hai rotto". E proprio mentre pronuncia queste parole, si alza e va incontro a Gemma nel tentativo di strozzarla: " Guarda che io ti strozzo. Gallinaccia vecchia".

Gemma Galgani, però, non si scompone più di tanto: "Brava, brava come una gallina. La gallina vecchia fa buon brodo". E visto il clima piuttosto teso, Maria De Filippi è intervenuta per dare la parola al diretto interessato, Giorgio Manetti, che con qualche giro di parole se l'è svignata.