Uomini e Donne, Tina minaccia Gemma: "Ti prendo quei capelli e me li metto al posto delle piume"

Tra Gemma Galgani e Tina Cipollari non c'è pace e (forse) mai ci sarà, anche questa volta nello studio di Uomini e Donne sono quasi arrivate alle mani.

Nella puntata andata in onda ieri, infatti, le due primedonne sono state le protagoniste di una furibonda lite. Tutto è iniziato con uno sfogo di Gemma Galgani. La donna, rifiutata per l'ennesima volta da Giorgio, ha esclamato: "Sono come Rossella O’Hara. Domani è un altro giorno". Poi Gemma ha chiesto a chiare lettere a Tina si smetterla di condizionare Manetti che in questo modo potrebbe tornare fra le sue braccia. Ma immediatamente Giorgio ha interrotto il film che la dama di Uomini e Donne si stava facendo: "Tu e io non torneremo mai insieme". Gemma è scoppiata a piangere ed è corsa dietro le quinte dello studio. "Non sono riuscita a farmi capire come avrei voluto - ha aggiunto piangendo -. Volevo semplicemente capire perché avesse continuato a negare di aver detto di avermi amato. Se me lo avesse detto prima, avremmo potuto prendere decisioni diverse. Sento il linguaggio del suo corpo, è trattenuto. Sono come Rossella O’Hara che è stata innamorata di Ashley tutta la vita".

Ma questo paragone non è piaciuto a Tina Cipollari che nello studio di Uomini e Donne è sbottata: "Ma potrà mai paragonarsi a Rossella O’Hara? Ma chi ti credi di essere? Non devi darmi ordini, io dico la mia. La prossima volta ti prendo quei capelli e me li metto sull’abito al posto delle piume. Quei quattro capelli sbiaditi come la tua figura". Così le due donne hanno iniziato a litigare fino a quando è arrivato un colpo di scena.

Sul finire della puntata, infatti, l'opinionista di Uomini e Donne è andata dietro le quinte, ha preso una bottiglietta d'acqua e facendo rientro in studio l'ha versata tutta in testa alla povera Gemma. Immediatamente è scoppiato il delirio, tra urla, risate e applausi le due sono quasi arrivate alle mani. Solo l'intervento di Maria De Filippi ha riportato la calma in studio.