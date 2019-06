Uomini e donne, Ursula Bennardo è contraria alle unioni bisex: "È perversione"

Una delle ex-dame più chiacchierate di "Uomini e donne", Ursula Bennardo, è tornata al centro del gossip. Questa volta, a far discutere sul suo conto non è l'ennesimo litigio con il suo compagno, Sossio, ma parliamo di un commento che la Bennardo ha scritto tra le sue storie, in risposta ad alcune domande ricevute dagli utenti.

Ursula Bennardo di "Uomini e donne" si espone sulla bisessualità

“Cosa pensi dell'omosessualità? Io sono omosessuale” , ha chiesto un fan all’ex "dama" del dating-show di Maria De Filippi. “L’amore vero è sempre bello”, ha commentato la Bennardo, a corredo di tanti smile. Ma la risposta di lady Aruta non è finita qui. Perché la futura mamma ha poi aggiunto: “Non accetto i bisex, lì vedo solo perversione” . Un'esternazione quest'ultima che già fa discutere gli internauti sui social-network.

Ursula Bennardo è in attesa della figlia concepita con Sossio Aruta, che si chiamerà Bianca e la cui nascita è prevista per l'autunno 2019. Ad un anno dalla loro partecipazione al docu-reality sui tradimenti, Temptation Island Vip, Ursula e Sossio sono in procinto di convolare a nozze per la seconda volta, nelle loro rispettive vite.

