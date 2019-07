Uomini e donne, Valentina Pivati chiede una cena gratis in cambio di pubblicità social. Ma riceve un 'no' secco

Pubblicità attraverso la pubblicazione di foto su Instagram, in cambio di una cena gratis per lei e il suo compagno. Potrebbe sintetizzarsi così la domanda di lavoro giunta da un ex volto di Uomini e donne al locale di Mazara del Vallo, Il Principe Granatelli. La ragazza è nota ai telespettatori di Uomini e donne per essere stata scelta al Trono classico dal tronista Mariano Catanzaro: Valentina Pivati, oggi, è un'influencer che vanta all'incirca 176mila follower, sui quali, però, a quanto pare non può contare per farsi ingaggiare dallo staff de Il Principe Granatelli.

"Buonasera, mi chiamo Valentina Pivati - ha scritto il volto tv in un messaggio destinato al ristorante - e grazie a un programma televisivo sono cresciuta sulla piattaforma social, in particolare su Instagram, iniziando così un lavoro di influencer. Ad agosto sarò in Sicilia e mi chiedevo se vi interesserebbe, in cambio di pubblicità, ospitare me e il mio compagno per una cena. In attesa di una vostra risposta, porgo cordiali saluti. Valentina".

Per il locale non basta essere un'influencer nata a Uomini e donne