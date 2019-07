Un uomo cerca di comprare dell'erba con il documento di Thor

Thor ha forse problemi di tossicodipendenza? Dopo averlo visto in Avengers Endgame non sarebbe impossibile da credere, ma stavolta il "Dio del Tuono" è innocente. Mentre viene diffusa la notizia che sarà Natalie Portman ad ereditare il martello di Thor nel prossimo film dedicato alla divinità nordica, in rete si è sparsa la notizia di un uomo rimasto anonimo che, in Canada, ha cercato di comprare dell'erba con il documento di Thor.

In Canada l'acquisto di marijuana è assolutamente legale: basta aver compiuto diciotto anni e avere un documento di identità che lo attesti. Il protagonista sconosciuto di questa avventura ha pensato bene di provare a procedere all'acquisto presentando un documento falso con l'immagine di un Chris Hemsworth dai capelli lunghi in bella mostra. La cosa assurda, però, è che l'acquirente ha riempito il suo evidente documento falso con informazioni legate non all'attore australiano, ma direttamente al dio di Asgard.

La notizia si è diffusa grazie ad una conversazione avvenuta su Twitter tra un comico statunitense e la sorella, addetta alla vendita nei siti online che smerciano marijuana. La donna ha infatti raccontato l'assurdo episodio, postando l'immagine del documento.

my sister works for an online weed dispensary and I’m losing my mind rn pic.twitter.com/9TQhIPO16Q — sloane (sipihkopiyesis) (@cottoncandaddy) 17 luglio 2019

Intanto Chris Hemsworth è impegnato al cinema: ha per il momento appeso il martello di Thor, dedicandosi alla caccia aliena in Men In Black International.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?