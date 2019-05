Bufera su Gigi D'Alessio a The Voice: "Da un padre di famiglia ti aspetti altro"

Dopo la puntata di The Voice of Italy, sotto l’ultimo post Instagram del coach Gigi D’Alessio stanno fioccando commenti di delusione e disaccordo con l’ultima scelta fatta dal cantante partenopeo. L’ultima “battle” vedeva sfidarsi due concorrenti del Team Gigi, Elisabetta Pia Ferrari e Eliza G, che si sono esibite in un duetto di “Volevo scriverti da tanto” della grande Mina.

Tanti i complimenti ricevuti dalle due ragazze, entrambe dotate di una voce notevole. Gigi è combattuto ma alla fine sceglie Eliza, spiegando così la sua scelta: "Elisabetta ha cinque figli, Eliza G invece ha avuto un grande successo in Sudamerica. Elisabetta ha diversi anni in meno, quindi io voglio dare la possibilità ad Eliza.” Primo tra tutti è stato Morgan, che ha espresso da subito il suo disaccordo per aver eliminato Elisabetta, che data la situazione precaria, meritava di lavorare e dunque di vincere.

Ad un giorno di distanza, anche molti fan di The Voice hanno espresso il loro dissenso sulla scelta del cantante: “Da un artista che dice di avere un cuore e padre di famiglia ci si aspettava altro. Poi la coscienza di ognuno è quelle che è…” , ha commentato un utente, a cui fa eco un altro che scrive: “Collega il cervello alla bocca Gigi. Hai messo fuori Elisabetta solo perchè ha 5 figli, il tipico ragionamento italiano. Se fai figli non puoi lavorare, che schifo.”