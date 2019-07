La vacanza dei Ferragnez sul lago di Como? Oltre 4mila euro a notte più extra

Si è da poco concluso il weekend sulle rive del Lago di Como per i Ferragnez. La coppia d'oro dello showbiz composta da Fedez e Chiara Ferragni ha trascorso il fine settimana sulle sponde del lago in compagnia della famiglia Ferragni, mamma, papà, sorelle e cognati al seguito. Tutti presenti compresi il cagnolino Matilde e il piccolo Leone, ribattezzato "Archie" per l’occasione, vista la residenza in stile regale dove la comitiva ha soggiornato.

Una brevissima vacanza all’insegna del lusso e dei prezzi da capogiro. I Ferragnez hanno, infatti, alloggiato nella splendida cornice del Grand Hotel Tremezzo, un resort di lusso in stile Belle Epoque sulla sponda nord ovest del lago. Niente suite o camere di lusso, però, per Fedez, Chiara e ospiti, ma un’intera villa d’epoca affittata in esclusiva. La comitiva ha soggiornato a Villa Sola Cabiati, un’imponente villa antica con saloni affrescati e arredamento in stile. Nell'incantevole residenza, la famiglia Ferragni ha alloggiato in esclusiva per l'intero weekend un luogo di privacy totale, lontano da occhi indiscreti, con uno staff dedicato in esclusiva.

Il costo di questo sfarzo? Migliaia di euro. Le suite più belle prenotabili sul sito ufficiale del resort possono costare anche 4 mila euro a notte (la camera meno cara costa 850 euro a notte), facile capire che per affittare la Villa in esclusiva ci siano voluti migliaia di euro. Villa Sola Cabiati vanta, infatti, oltre ad una piscina a uso esclusivo degli ospiti, sei suite finemente arredate e altrettanti bagni oltre ai saloni. Se si contano anche i pasti consumati in villa (alcuni anche a base di aragosta) e le escursioni private sul Lago (previste come servizi extra dall’Hotel) è facile intuire come il conto del weekend sia lievitato a vista d’occhio. Cifre con molti zeri che i Ferragnez sono soliti spendere quando si tratta di vacanze con la famiglia.