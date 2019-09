Una vacanza nel deserto da 5mila euro a notte per Miley Cyrus

In un mese appena la vita di Miley Cyrus è cambiata radicalmente. A fine agosto ha messo fine alla sua storia d’amore con Liam Hemsworth, spezzando il cuore del giovane attore australiano. Poi è fuggita a Capri insieme a Kaitlynn Carter per una vacanza bollente fra baci e carezze su un panfilo di super lusso. La celebre cantante pareva che avesse trovato una certa stabilità invece, qualche giorno fa, ha già messo fine alla love story con la star dei reality di MTV ed è tornata ad essere single.

Per dimenticare la sua ennesima rottura, Miley Cyrus con la madre e la sorella, è fuggita per una vacanza di puro relax nello Zion National Park, nello Utah. Una vacanza però di tutto rispetto, fatta di sole, escursioni, selfie in piscina in un hotel da 5 stelle dal costo esorbitante. Come ha riportato TGcom24, la cantante si è rifugiata in un albergo da 5mila euro a notte, così lussuoso da far invidia persino la regina d’Inghilterra. Questa fuga per dimenticare il suo cuore spezzato, ovviamente, è stata immortalata in diversi scatti che la Cyrus ha pubblicato su instagram. Scatti per nulla sobri in cui la diva compare sorridente e dove mette in bella mostra le sue forme super hot, a cui tutti siamo abituati.

La vacanza è iniziata qualche giorno fa dopo che Miley Cyrus si è esibita Las Vegas per presentare live, e per la prima volta, "Dont’ Call me Angel". Si tratta del singolo di lancio del suo nuovo LP. Dall’America si dice che l’artista sta bene, è serena e sta affrontando a testa alta la sua nuova vita da single. Si sta concentrando su se stessa senza preoccuparsi di nessun cuore infranto.