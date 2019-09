Vacanza con sorpresa: un orso in bagno in un albergo nel Montana

Il “Buck's T-4 Lodge & Restaurant” è uno degli alberghi più famosi e rinomati nel Montana, grazie alla sua atmosfera un po' rustica data dal fatto di sorgere all'interno dello Yellowstone Park e di aver quindi voluto regalare progettualmente ai suoi clienti tutta la bellezza dell'esperienza di trovarsi immersi nella natura in in uno dei parchi più grandi e famosi del mondo.

Ma una famiglia ospite dell'albergo di tutto si sarebbe aspettata dal proprio soggiorno in questa elegante baita nel bosco tranne che trovarsi un orso nel proprio bagno. Accoccolato sul lavabo, come mostrano le immagini girate dalla famiglia protagonista di questa avventura, l'orso era in realtà un cucciolo e all'inizio si è cercato di farlo uscire da solo proprio da dove era entrato, ossia da una finestra lasciata inavvertitamente aperta e che dava proprio sul parco. Ma il cucciolo non ne ha proprio voluto saperne di muoversi da lì, così la famiglia ha dovuto chiedere aiuto alla guardia forestale del parco che con molta tranquillità, data anche l'estrema placidità del piccolo orso, l'ha afferrato per la collottola e trascinato fuori dall'albergo, senza ricorrere ad alcun anestetico.

Nessun danno alla struttura, quindi, nè tantomeno all'animale, solo molto spavento per la famiglia in vacanza che adesso avrà un aneddoto molto interessante da raccontare sul proprio viaggio allo Yellostowstone Park, mentre il video che hanno girato sulla loro inaspettata avventura sta già facendo il giro del web, intenerendo tutti per la docilità del piccolo orso.