Vacanze al “bacio” per i Beckham che dopo l’Italia volano in Francia da Elton John

In questa fine d’estate, che non ha visto nascere troppi amori sotto il sole, ha visto però consolidarsi molte coppie, come quella formata da David e Victoria Beckham, che dopo aver passato insieme a tutta la famiglia una vacanza in Puglia, nel fine settimana hanno mostrato un raro esempio di effusioni mentre erano con i figli sullo yacht di Elton John nel sud della Francia.

David ha anche mostrato il suo fisico statuario, mentre insieme alla figlia Harper si tuffava dal bordo della barca in mare, mentre Victoria riprendeva tutto con il telefonino. Con loro in barca c’erano anche i figli Romeo, Cruz e Brooklyn e si vocifera che quest'ultimo si sia lasciato con la fidanzata Hana Cross.

David in questa atmosfera festosa e familiare ne ha approfittato per baciare appassionatamente la moglie Victoria, elegantissima con un semplice vestito bianco con spalline sottili. Una cosa davvero insolita, visto che la coppia non ha mai amato questo genere di effusioni pubbliche. A questa allegra compagnia si è unita anche quella del figlio maggiore di Elton John, Zachary di otto anni che è saltato dalla barca per tuffarsi insieme ad Harper e David.

Questa non è la prima volta che la famiglia Beckham trascorre le vacanze di agosto sullo yacht del loro amico e padrino di Romeo, Elton John, lo hanno fatto anche lo scorso anno, e questa sembra essere diventato per loro quasi un appuntamento fisso di fine estate.

La vacanza è poi proseguita a terra, dove Victoria, seduta al tavolino di un caffè, ha anche regalato uno dei suoi rarissimi sorrisi. Il tutto è stato puntualmente postato sui social di tutti i presenti, persino la stessa camicia che David Furnish e David Beckham hanno indossato per uscire la sera.