Vacanze Italiane per Kendall Jenner e Kourtney Kardashian

L'Italia è tornata a essere una meta ambita per le vacanze estive anche per i vip internazionali. Ci sono stati alcuni anni in cui sembrava che il turismo d'élite avesse avuto una lieve flessione a favore di altre destinazioni come le isole Baleari spagnole oppure quelle greche. Quest'anno sono, invece, tantissimi i volti noti stranieri che hanno scelto le nostre coste e tra loro ci sono Kendall Jenner e Kourtney Kardashian.

Le sorelle di Kim hanno deciso di dedicare parte delle loro vacanze estive alla Sardegna settentrionale, dividendosi tra l'isola di Ichnusa e la vicina Corsica. La Costa Smeralda è da sempre una meta ambita per il jet set internazionale, tanto da attirare la curiosità anche di Kendall Jenner e Kourtney Kardashian. Le due si stanno dedicando alla visita di alcune delle località più famose e belle di questo angolo di Sardegna, in particolare Porto Cervo e Porto Rotondo, capitali del lusso estivo. Le due sorelle si stanno godendo gli splendidi paesaggi di questa terra, il suo mare cristallino e le coste incontaminate, e non mancano di condividere sui social scatti mozzafiato delle loro vacanze. Tra una sessione di shopping, una nuotata, una degustazione di primi piatti casereccia a base di spaghetti al pomodoro, un grande classico che fa impazzire gli stranieri, e una escursione naturalistica, Kendall Jenner e Kourtney Kardashian pubblicano foto mozzafiato del loro soggiorno italiano e corso. L'isola francese non dista che una manciata di minuti di navigazione da quella italiana e offre paesaggi incontaminati e borghi suggestivi dove passeggiare degustando un ottimo gelato. È quello che fanno i figli di Kourtney, Penelope, Mason e Reign, immortalati dalla madre mentre assaporano dei grandi coni artigianali. Se Kourtney Kardashian pare trascorrerà ancora del tempo in questo angolo di Mediterraneo, Kendall Jenner saluterà presto la sorella e i nipoti per volare verso un'altra destinazione prima di tornare a casa e ricominciare la routine lavorativa.