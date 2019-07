Vacanze italiane per Sofia Vergara e il suo Joe Manganiello

L’Italia è la meta prescelta dai divi di Hollywood per le loro vacanza di sole, mare, relax e buona cucina. Anche Sofia Vergara e Joe Manganiello non sono restati immuni al fascino del Bel Paese e, proprio in questi ultimi giorni, si stanno godendo una vacanza fra le bellezze di Positano. Una vacanza social come rivelano gli scatti e le stories che sono stato pubblicati dal profilo instagram della giunonica attrice colombiana.

Le foto della diva di Modern Family e del celebre attore di Magic Mike risalgono allo scorso 4 luglio. Proprio in quello stesso giorno di 5 anni fa, Sofia Vergara e Joe Manganiello si sono fidanzati ufficialmente e circondati dalle bellezze della costiera amalfitana, celebrano il loro amore e quel sentimento che si fortifica con lo scorrere del tempo. "Il mio posto preferito con il mio amore – scrive l’attrice su instagram-. Una vacanza estiva per il nostro anniversario". I due sono belli e radiosi come sempre. Sofia Vergara mette in mostra le sue curve mozzafiato con abiti aderentissimi e bikini da capogiro, Manganiello invece appare più rilassato, con un outfit che, stranamente, nasconde la sua prorompente fisicità. I panorami della costiera fanno da sfondo alla loro quinta luna di miele, e a quanto sembra, i due hanno apprezzato molto le bellezze italiane.

L’amore fra Sofia Vergara e Joe Manganiello è stato un vero e proprio colpo di filmine. Si sono incontrati nel 2014 e si sono sposati nel novembre del 2015 a Palm Beach di fronte a 700 invitati. Un amore che è solido e che superato il passato burrascoso di Manganiello e gli impegni di lavoro della sexy Sofia.