Valentina Dallari giurata ad "All together now", rinata dall'anoressia: "Volevo essere magra e famosa"

Aveva fatto sognare i telespettatori di Canale 5 diventando protagonista di una love-story cominciata a "Uomini e donne" con Andrea Melchiorre, poi finita per via di divergenze inconciliabili riscontrate nella coppia. Dopo la rottura con il suo storico ex, l'ex tronista cominciava ad accusare i primi sintomi di un disturbo del comportamento alimentare. Valentina Dallari era felice di se stessa e fiera del suo corpo, anche se i suoi follower si dicevano preoccupati per la sua eccessiva magrezza, sui social. Ma un giorno si è decisa a farsi ricoverare presso una clinica specializzata in "DCA". Una scelta rivelatasi fondamentale per la Dallari, che è riuscita a riprendere in mano la sua vita e a farsi ingaggiare dalla produzione di "All together now", un nuovo programma musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, per cui la dj adesso copre il ruolo di giurata. L'ex-pupilla di Maria De Filippi, in diretta al nuovo format condotto dall'ex moglie di Eros Ramazzotti, è apparsa in splendida forma.

Valentina Dallari ringrazia l'amore dei fan

L'ex tronista di "Uomini e donne", finita nel circolo vizioso dell'anoressia, era alla disperata ricerca dell'amore e credeva che si sarebbe amata e sentita amata solo quando sarebbe stata tanto magra quanto le sue due muse ispiratrici, le web influencer Chiara Ferragni e Chiara Biasi. "Mi dicevo che se fossi diventata così magra avrei avuto più follower e più brand. Volevo essere come Chiara Biasi e avere il suo 'thigh gap'”, aveva recentemente dichiarato la Dallari.

Adesso la dj appare rinata e sulla sua partecipazione ad "All together now" i fan le hanno scritto molti messaggi d'auguri e complimenti. Di tutta risposta Valentina ha voluto ringraziare coloro i quali hanno ad oggi speso delle belle parole per lei in rete, senza mai giudicarla: "Ragazzi grazie. Mi state mandando un sacco di messaggi, per dirmi che mi state seguendo su All Together Now. Mi state facendo una marea di complimenti. Non so che dirvi, siete il top del top. Love you".