Valentina Dallari: "Ho passato la vita pensando di essere sfigata"

È stata uno dei volti di Uomini e Donne, poi Valentina Dallari si è allontanata dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla musica, ma la sua vita non è stata solo costellata da successi.

Divenuta una nota deejay e una apprezzata influencer, Valentina ha confessato di essere stata affetta da problemi alimentari e, dopo un lungo percorso terapeutico, è riuscita a guarire e a raccontare cosa spinge una giovane ragazza a mangiare sempre meno per sentirsi bella e a posto con la società. Visto il seguito sui social, la Dallari ha affidato proprio a questo mezzo riflessioni e confidenze, sperando di poter essere d’aiuto a chi sta vivendo la sua stessa situazione.