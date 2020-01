Valentina Ferragni in bikini, ​haters scatenati: "Sei quadrata"

Il "body shaming" - l'atto di deridere una persona per il suo aspetto fisico - sta dilagando sui social network. Vittima ancora una volta degli attacchi feroci degli utenti del web è Valentina Ferragni. L'influencer è stata duramente attaccata dopo la pubblicazione sul suo account Instagram di una fotografia in bikini, mentre si trovava in vacanza negli Emirati Arabi.



Valentina Ferragni si trova a Dubai insieme al fidanzato Luca Vezil e alla sua famiglia, in particolare Chiara Ferragni e il marito Fedez. La bella influencer non perde occasione per pubblicare scatti e momenti delle sue giornate sui social, ma l'ultimo post Instagram non è piaciuto a tutti. Anzi. L'ultima immagine condivisa con i suoi follower, che la ritrae a bordo di una piscina in costume da bagno, ha scatenato l'attacco di alcuni haters, che nei commenti ci sono andati giù pesanti: " Ne hai mangiati di panettoni ", " Senza forme e fuori forma ", " Ammazza quanto ti sta male questo costume ", " Però ve la cercate voi a mettere sempre 'ste foto in costume ".



Oggetto della critica il suo corpo, giudicato non perfetto. L'affondo è arrivato da una utente che ha definito Valentina Ferragni " quadrata " e inadatta a fare la modella " Perdonatemi ma de questa deve fare pubblicità lasciate spazio alle modelle a chi fa questo nella vita non ha un punto vita non è un fisico secondo me armonioso è una bella ragazza ma non all’altezza di fare le pubblicità per favore io sono in carne non pretendo mica di avere un fisico di una modella oppure faccio l’attrice mica rubo il posto ad una ballerina queste vogliono fare tutto ma un po’ di realismo è quadrata abbiate pazienza ". Molti hanno condiviso la visione dell'utente, ma Valentina Ferragni non è stata a guardare. Lei, che spesso si è trovata al centro di feroci assalti di follower e criticoni, ha risposto a tono all'attacco: " Invece sai cosa? Se vuoi fare la ballerina fai la ballerina, se vuoi fare l’attrice fai l’attrice, se vuoi lavorare nella moda fallo. Non ti devi sentire meno bella o meno brava se non sei uguale agli standard imposti dalla società ".