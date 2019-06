La scollatura di Valentina Ferragni piace: "Tua sorella in confronto è uno scarafaggio"

Valentina Ferragni potrebbe presto rubare la scena a Chiara Ferragni. La sorella minore dell’imprenditrice digitale sta, infatti, riscuotendo un notevole successo sia sul piano lavorativo sia di seguito di fan. I brand di moda e make up se la contendono tanto quanto Chiara Ferragni e dal punto di vista estetico non ha niente da invidiare alla sorella, anzi per molti la competizione l’ha già vinta Valentina.

Ed è proprio sul piano della bellezza che i suoi estimatori del web si sono scatenati, complice l’ultimo post pubblicato da Valentina Ferragni durante una cena con il fidanzato Luca Vezil in un ristorante di Pietrasanta. Nello scatto la bella Valentina è immortalata davanti a un piatto di spaghetti cacio e pepe, ma a catturare l’attenzione è ben altro. La giacca nera indossata dalla giovane influencer mette in evidenza il suo seno e lo speciale tatuaggio poco sotto il decolté. Un dettaglio che non è sfuggito ai suoi fan che l’hanno riempita di commenti entusiasti e positivi sulla sua bellezza.

Moltissimi follower hanno però voluto mettere a confronto Valentina e Chiara, in una virtuale gara di bellezza dove la sorella minore vince a mani basse: "Il sondaggio con la sorella di fa sempre più competitivo", "Per me l’ha già vinto!", "Tua sorella in confronto è uno scarafaggio". E ancora: "Questa è un’altra cosa", "Almeno lei a differenza della sorella un po’ di tette le ha", "Dovrebbe presta un po’ de zinne e de faccione alla sorella famosa e piatta". Una competizione che però non colpisce Chiara Ferragni, che in questi giorni è al centro del gossip per il premio da oltre 3mila euro ai suoi dipendenti, che a sua volta ha commentato il post così: "Ma bellezza!".