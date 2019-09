Valentina Fradegrada sexy con il suo "upsidedown bikini"

Torna alla carica su Instagram la top influencer Valentina Fradegrada che più sexy che mai ricorda ai suoi milioni di follower perché è tanto famosa sui social.

Tutto merito dell’ “Upsidedown Bikini”, un metodo per allacciare il costume da lei stessa inventato e diventato in breve tempo popolarissimo sui social e di grande tendenza in tutto il mondo fra chi al mare o in piscina non vuole passare inosservata. E come potrebbe lei stessa, l'inventrice, che su Instagram posa proprio con un succinto bikini nero il cui top è allacciato sottosopra in modo da mettere ben in evidenza il generoso décolleté?

E ancora una volta Valentina Fradegrada fa centro con questa sua immagine iconica e super hot in cui esibisce con orgoglio il suo fisico scolpito da anni di arti marziali. La bellissima influencer bergamasca, infatti, è stata per 5 volte campionessa italiana di wushu kong fu e deve alla sua passione per questo sport tutta la tonicità del suo fisico spettacolare che le regala cascate di like e visualizzazioni ogni volta che sul social di cui è una delle regine italiane posta una sua immagine.