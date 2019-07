Valentina Vignali demolisce gli haters: "Il grasso se ne va e la vostra stupidità?"

Valentina Vignali è stata una delle concorrenti più attive e chiacchierate dell'ultima edizione del Grande Fratello. Non ha raggiunto la finale del reality ma in compenso ha mostrato una grande simpatia e ironia. Durante il soggiorno nella casa più spiata d'Italia, Valentina Vignali non ha potuto seguire la sua routine di allenamenti e ha mangiato in maniera disordinata, arrivando a ingrassare circa 10 kg in poco meno di due mesi di programma.

Questo l'ha fatta preda degli attacchi degli haters che non le hanno risparmiato insulti e parole pesanti per la sua forma fisica. La ragazza ha sempre risposto con grandissima intelligenza e ironia agli attacchi, scagliandosi in più di un'occasione contro il body shaming. Ora che la sua avventura all'interno del Grande Fratello è finita da oltre un mese, la cestista sta seguendo un programma di remise en forme piuttosto rigido, che la sta facendo rapidamente tornare al suo peso ideale. Lei stessa ha mostrato i risultati del lavoro che sta svolgendo, postando una foto in bikini nelle sue storie di Instagram. Nella didascalia la ragazza si è rivolta direttamente ai tanti che in queste settimane l'hanno attaccata per i kg in più: “ Il mio grasso dopo due mesi di Grande Fratello si sta levando, la vostra stupidità invece come va? ” Non contenta, la ragazza ha poi proseguito: “ Mi piace scherzare su questa cosa ma qualcuno ci sta veramente male. Quindi smettetela di giudicare una persona se è ingrassata o meno. Chiuso il discorso. ”