Valentina Vignali: "Risarcita per migliaia di euro per gli insulti degli hater"

Ospite di Mattino Cinque per discutere dei rapporti tra i vip e gli hater, Valentina Vignali, spesso oggetto di critiche e offese sui social, ha rivelato di aver sporto denuncia contro alcuni detrattori e di essere stata risarcita.

“ Mi è capitato, più volte, durante gli anni di denunciare delle persone che mi scrivevano offese e le cause sono andate avanti e ho ricevuto risarcimenti danni più di una volta – ha spiegato Valentina Vignali a Federica Panicucci - . Non è vero che chi scrive queste cose è libero di farlo perché su Internet non c’è l’anarchia. È una cosa lenta, che sta succedendo, però ci sono delle pene, anche gravi ”. Dopo aver riletto con la conduttrice di Canale 5 alcuni insulti che le sono stati rivolti sui social, la cestista e influencer si è scontrata con Daniela Martani sottolineando di essere pronta a denunciare anche chi la definisce “schifosa”.