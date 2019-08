Valentino Rossi ha messo la testa a posto: "Voglio diventare padre"

L'amore non ha età, parola di Valentino Rossi che da oltre un anno fa coppia fissa con la modella 24enne Francesca Sofia Novello. Il campione di motociclismo, a 40 anni, sembra aver messo la testa a posto e sogna di diventare padre. Lo ha ammesso lui stesso nel corso di un'intervista radiofonica esclusiva su Radio1 Rai. " Avere dei figli? Sicuramente, se tutto va bene succederà prima o poi. Mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata ", ha rivelato Valentino Rossi.

Poco importa se tra i due ci sono sedici anni di differenza. Per Valentino Rossi la bella Sofia è la donna giusta per metter su famiglia. I due si sono conosciuti proprio su un circuito di motociclismo, dove lei faceva l'ombrellina. Un colpo di fulmine che si è però trasformato, con il tempo, in un amore maturo tanto da portare il "Dottore" a desiderare un figlio dalla compagna. " Io sono molto vecchio per la vita sportiva che faccio - ha scherzato a Radio1 Rai il campione - ma non per quella normale dove sto molto bene ". Un benessere dovuto anche alla bella modella Sofia Novello che lo ha stregato: " In questo momento ho una donna fantastica al mio fianco. A chi vorrei che somigliassero i miei figli? A mia madre, il suo carattere è perfetto e mi piacerebbe che avessero gli occhi azzurri. Il gene è quello di Stefania ".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?