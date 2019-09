Valeria Marini esce allo scoperto con il nuovo (giovane) fidanzato Gianluigi

Valeria Marini è di nuovo innamorata. A farle perdere la testa è stato il manager Gianluigi Martino, 35 anni originario di Cosenza, che da oltre sei mesi è al suo fianco. Dopo la fine della turbolenta storia d'amore con l'immobiliarista Patrick Baldassari, con il quale aveva partecipato a Temptation Island Vip, Valeria Marini è tornata a sorridere per amore. La coppia è volata a Belgrado per fuggire da occhi indiscreti e festeggiare i primi sei mesi d'amore. I fotografi del "Settimanale Nuovo" li hanno comunque pizzicati durante la loro romantica vacanza, immortalandone i momenti salienti.

Nel servizio pubblicato nell'ultimo numero in edicola di Nuovo, Valeria Marini e il compagno vengono fotografati in giro per la capitale serba, tra cene romantiche e tenere coccole. Una fuga d'amore in piena regola per provare a nascondere, ancora per un po', la loro relazione. Che ci fosse qualcosa tra loro lo si era già intuito qualche mese fa. Il settimanale Spy aveva sorpreso Valeria Marini e Gianluigi Martino a Rimini durante un weekend di lavoro della popolare showgirl. In quell'occasione, nonostante il feeling evidente e gli sguardi languidi tra i due, non si parlò però di storia d'amore. Ora la coppia è uscita definitivamente allo scoperto. Poco importa della differenza di età tra loro (17 anni). Valeria e Gianluigi non si nascondono più neppure sui social. Sui rispettivi profili Instagram, da alcune settimane, sono infatti comparse foto che li immortalano insieme, più uniti che mai. " Con te...il posto più bello del mondo. L'emozione più bella è quando due cuori sorridono ", scrive Martino sul suo Instagram a conferma dei rumors.