Valeria Marini è super sexy in perizoma

La bellezza di Valeria Marini, testimonial d’eccellenza della bellezza italiana curvy, è davvero innegabile. All’età di 52 anni, infatti, l’amatissima soubrette sfoggia ancora un corpo dalle curve mozzafiato – seppur con lo zampino del chirurgo, che ovviamente non lascia indifferenti i suoi tanti fan.

Su Instagram ne conta quasi un milione e Valeria ne va fierissima. Così, di tanto in tanto, ama deliziarli con scatti a luci rosse per lasciarsi ricoprire di lusinghe e poi ricambiare il loro affetto con i suoi amatissimi Baci Stellari.

È di poche ore fa lo scatto che sta mandando in tilt la rete. Valeria, infatti, si mostra su Instagram quasi senza veli. Mentre gioca con fare sensuale con la tenda del balcone, la Marini inarca la schiena quanto basta per mettere in evidenza il lato B da urlo, impreziosito da un perizoma nero molto sexy – oltre che striminzito!

Impossibile non restare abbagliati dal fascino e dalla sensualità di Valeria Marini, che in questo scatto si mostra più provocante che mai. In poco tempo la foto raccoglie oltre 115mila like e fa il pieno di commenti. D’altronde, Valeria è una delle donne più amate e seguite dello spettacolo italiano. Tra i commenti si legge: “Complimenti, che fisico marmoreo!” , “Sei spettacolare!” e “Sei sempre fantastica, Valeria!” .

Tuttavia, la stragrande maggioranza degli utenti non solo celebra la sua straordinaria bellezza ma ne approfitta anche per chiederle un saluto molto speciale, pieno di Baci Stellari. Queste parole, infatti, sono diventate molto popolari sul web, tanto da diventare un vero e proprio hashtag utilizzato sui social più importanti e identificare il personaggio Valeria Marini in modo unico ed ineguagliabile.

