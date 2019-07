Valerie Harper è malata di cancro e cerca i soldi per curarsi su internet

Negli Stati Unioni milioni di spettatori ricordano Valerie Harper nei panni di Rhoda Morgenstern, il celebre personaggio che l’attrice ha interpretato per otto anni nella sitcom The Mary Tyler Moore Show e nel successivo spin-off, Rhoda. Oggi la Harper ha 79 anni (ne compirà 80 il prossimo 22 agosto) e sta combattendo una durissima battaglia contro il cancro. Malata dal 2009, la star del piccolo schermo ha lanciato una campagna di crowdfunding su GoFundMe per chiedere aiuto ai suoi fan.

Le cure della Harper sono diventate troppo costose e la sua famiglia non riesce più a sostenerle. La raccolta fondi, lanciata lo scorso 8 luglio, ha già superato i 36mila dollari, donati da 740 persone in 8 giorni. Proprio come accaduto nel caso mediatico della piccola Isla Caton, il passaparola sta funzionando, anche grazie al supporto del marito di Valerie, Tony Cacciotti, con cui l’attrice è sposata dal 1987.

Valerie Harper ha un cancro ai polmoni: il supporto dei fan

I soldi del crowdfunding serviranno a finanziare “ la moltitudine di trattamenti e farmaci chemioterapici che Valerie deve assumere in questo momento e che, uniti all’assistenza 24 ore su 24 immediatamente necessaria, non sono coperti dall’assicurazione ”, si legge nella nota che accompagna la raccolta fondi.

Volto noto della tv e del cinema con serie come La famiglia Hogan e film quali Una strana coppia di sbirri e Capitolo secondo, Valerie Harper sta lottando con il tumore ai polmoni da dieci anni. Nel marzo del 2013 la malattia ha scaturito una carcinomatosi leptomeningea, ovvero una complicanza a causa della quale le cellule tumorali si diffondono nel tessuto che protegge il cervello e il midollo spinale.