Vasco Rossi assalito dai fan in spiaggia: il Blasco è costretto a scappare

Scene da panico ieri sulla spiaggia di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Il cantante Vasco Rossi è stato letteralmente assalito da un folto gruppo di fan. Urla, grida e spintoni hanno indotto il rocker italiano a fuggire dalla spiaggia in costume e ciabatte, scortato da alcuni membri del suo staff. Tutto è cominciato nel primo pomeriggio di ieri, sulla nota spiaggia del litorale pugliese. Vasco Rossi da alcuni giorni si trova in zona per trascorrere le vacanze, un momento di pausa prima dei nuovi impegni musicali dell'autunno.

Qualcuno si è accorto della sua presenza e si è avvicinato, forse per chiedere un selfie o un autografo. Nel giro di poco tempo la voce della sua presenza in spiaggia si è sparsa e una folla di fan e curiosi lo ha accerchiato. Donne, bambini e ragazzi urlanti a caccia di foto e autografi lo hanno seguito, mentre lui, a fatica, cercava di allontanarsi. Vasco Rossi, in boxer e cappellino giallo fluo, non riuscendo a districarsi tra la folla ha iniziato a correre verso l'uscita dall'area, aiutato da alcune persone (forse del suo staff) che lo proteggevano dall'assalto.