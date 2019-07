Veera Kinnunen e Dani Osvaldo in vacanza insieme: è scoppiato l'amore?

La coppia di "Ballando con le Stelle" aveva fatto sognare i telespettatori non solo per il feeling nato sul palco ma anche per quello creatosi fuori dalle telecamere. A distanza di mesi dalla fine del programa che li ha fatti conoscere sembra che Veera Kinnunen e Dani Osvaldo si frequentino. Gli indizi vanno infatti in questa direzione. Nelle ultime ore sia l'ex calciatore argentino sia la bella ballerina svedese hanno pubblicato sui social network foto e video che li ritraggono insieme su una barca destinazione Helsinki.



Dani Osvaldo ha condiviso con i suoi follower le foto della splendida cabina dell'imbarcazione salpata da Stoccolma: fiori ovunque, vasca idromassaggio doppia e sauna privata, insomma tutti gli ingredienti farebbero pensare a un viaggio d'amore. Scatti simili a quelli pubblicati da Veera Kinnunen, che sui social mostra Stoccolma vista dalla barca, la stessa veduta condivisa da Osvaldo. Ma è la foto di loro due guancia a guancia a scacciare via ogni dubbio. Un viaggio nelle fredde terre del Nord che la ballerina e insegnante conosce bene e che forse ha voluto far scoprire al caliente argentino.



Difficile pensare che si tratti di una coincidenza, forse i due hanno deciso di fare il viaggio che avrebbero dovuto compiere durante il programma e che invece, per la gelosia di Stefano Oradei fidanzato (o forse ex) della bionda ballerina, fu annullato. Intanto, proprio di Oradei non si sa più nulla. Dopo la fine del programma del sabato sera, le scuse in diretta per la lite con la compagna, il ballerino non ha più dato notizie sui social creando ulteriori dubbi e alimentando le voci su una possibile storia tra Dani e Veera.