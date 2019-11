Venduti chiodo e leggins che Olivia Newton John indossò in Grease

Un giubbotto e un paio di pantaloni da oltre 400mila dollari. È il prezzo pagato all'asta per il look indossato da Olivia Newton-John , oggi 71enne, nella scena finale del film Grease, del 1978.

Ad aggiudicarsi il completo, formato dal "chiodo" nero e dai leggins super attillati in pelle, è stato un collezionista, per ora rimasto anonimo, che ha partecipato all'asta della casa Julien's Auction a Beverly Hills. Il completo fu indossato dall'attrice e ballerina nell'ultima scena del film, per duettare con John Travolta, che interpretava il giovane Danny Zuko, sulle note della celebre canzone You are the one that I want.

Il giubbotto e i pantaloni indossati da Sandy, passata nella pellicola da studentessa modello a donna sensuale, per attirare le attenzioni di Danny (John Travolta) sono stati venduti per 405.700 dollari, più del doppio della stima iniziale. Inizialmente, infatti, il black outfit era stato stimato intorno ai 200mila dollari. " I pantaloni hanno la zip rotta - ha raccontato Olivia Newton-John- hanno dovuto cucirmeli addosso perché erano stati realizzati negli anni Cinquanta". La collezione che l'attrice ha messo in vendita comprendeva un catalogo di oltre 500 articoli legati a film e trasmissioni televisive che l'hanno vista protagonista: abiti, scenografie, costumi di scena, vestiti da ballo, accessori, cimeli ed effetti personali. Oltre al giubbotto e ai pantaloni sono stati venduti il copione di Grease, l'abito in pizzo rosa, stile anni '50, indossato alla prima del film a Los Angeles ​(venduto all'asta per 18.750 dollari, oltre tre volte la stima) e una giacca personalizzata delle Pink Lasies, amiche di Sandy nel film. In totale, sembra che la vendita all'asta, che si è svolta l'1 e 2 novembre scorsi, abbia fruttato ben 2,4 milioni di dollari, che andranno tutti in beneficenza.

L'obiettivo della vendita, infatti, era la raccolta di fondi per l'Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre di Melbourne, associazione creata dall'attrice e ballerina, per la ricerca contro il cancro e le cure per cercare di sconfiggere la malattia, di cui lei stessa soffre ciclicamente. Nel 1992 le venne diagnosticato un tumore al seno e ora, dopo una recidiva nel 2013, sta combattendo la sua terza battaglia contro il cancro. Sarebbe stata proprio la sua malattia a spingerla a fondare l'associazione di Melbourne, in Australia, dove vive l'attrice. Il centro da lei fondato ha come obiettivo non solo la lotta contro la malattia, ma anche il sostegno della psiche dei malati.