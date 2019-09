Verissimo, Andrea Damante risponde alla sua ex e piovono critiche

Aveva suscitato parecchio clamore l'intervista recentemente rilasciata da Giulia De Lellis a Verissimo, dove l'ex volto di Uomini e donne aveva rivelato alcune indiscrezioni sulla love-story naufragata con Andrea Damante. Ma, finalmente, è giunta la volta di quest'ultimo, che, a sua volta intervistato questo sabato, è stato chiamato a dare la sua versione dei fatti in merito alla discussa rottura con Giulia.

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex tronista Damante sembrano non essere gradite ai telespettatori. In molti, infatti, si sono scatenati in commenti critici, destinati proprio al dj veronese. "'Allora raga...tranquilli raga...bella raga... -ha scritto un utente su Twitter, volendo sdrammatizzare così sulle parole spese da Damante a Verissimo- non ci siamo lasciati per le corna, ho ceduto alla tentazione, le ho detto di non mangiare latticini...' Pura poesia direi". Qualcuno poi, in un altro tweet, scrive: "Andrea Damante, che durante tutta l’intervista a Verissimo si è rivolto a Silvia Toffanin chiamandola 'raga'". "Puoi essere anche Andrea Damante, pentito e sincero nel confessarlo- sentenzia un'altra telespettatrice, alludendo all'infedeltà di Damante-. Ma se tradisci fai completamente schifo al cazzo e devi sparire. #verissimo".

Andrea Damante si difende a Verissimo

L'intervista, che Andrea Damante ha concesso alla Toffanin, sembra non aver sortito gli effetti desiderati dall'ex tronista di Uomini e donne, il quale in puntata è apparso particolarmente in difficoltà, sentendosi probabilmente inchiodato dalle domande della padrona di casa a Verissimo. Nel corso della sua ultima ospitata tv, tuttavia Damante non ha negato di aver tradito Giulia, ma ha voluto puntualizzare di non essere riuscito a resistere alla tentazione "solo due volte" e non in più occasioni, così come invece è stato ad oggi rivelato dalla sua ex.

Nell'intervista precedente a quella di Damante, la De Lellis aveva confidato di aver indagato a lungo, prima di giungere alla scoperta di chat e foto compromettenti, che le avrebbe tenuto nascoste l'ex tronista. Dal suo canto, però, Damante ha provato a difendersi dagli ultimi attacchi mediatici, seguiti alla realizzazione del libro sui tradimenti firmato Giulia De Lellis: "Sembra che abbia fatto solo io le corna in Italia".