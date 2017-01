Verissimo, lacrime in diretta per Claudia Galanti e Silvia Toffanin

Due anni fa, Claudia Galanti ha perso la sua bimba Indila Carolina di soli 9 mesi di vita, ora, la showgirl è tornata negli studi di Verissimo per raccontare la sua storia.

Un dramma intenso quello di Claudia Galanti. Un dramma che è riuscita a superare grazie all'amore dei suoi figli e delle persone che le stanno vicino. Ospite di Silvia Toffanin, la Galanti ha parlato della sua vita privata e di quando ha perso la sua bimba di soli nove mesi. Durante il triste racconto, la Toffanin, non è riuscita a trattenere le lacrime e nemmeno Clauda Galanti.

"Vedere queste immagini è sempre emozionante - dice commossa Claudia -. Belle immagini, immagini tristi, però fa parte della mia vita. Ognuno ha il suo mondo. Nel mondo ci sono persone che soffrono moltissimo, non penso di essere l'unica. Cerco di guardare oltre ai miei problemi. Dopo la morte di Indila ero un vegetale, Tommaso mi ha aiutata tantissimo, poi è stato arrestato e io ho sofferto molto".