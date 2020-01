La verità su Giulia De Lellis opinionista al Gf Vip: "Aveva detto sì"

Il Grande Fratello Vip è ai blocchi di partenza: è la prima edizione condotta da Alfonso Signorini che sarà affiancato da Pupo e Wanda Nara. Eppure, al posto di quest’ultima, ci doveva essere Giulia De Lellis.

Lo slittamento del reality show da novembre a gennaio 2020 ha cambiato i piani e, dopo una serie di rumors che raccontavano il desiderio del giornalista di avere accanto a sé l’influencer fidanzata con Andrea Iannone, è proprio Signorini a confermare che la sua prima scelta era ricaduta sulla De Lellis. Eppure, come molti ricordano, Alfonso e Giulia furono protagonisti di un’accesissima lite quando lei era concorrente del Gf Vip. Le dichiarazioni della De Lellis su alcuni atteggiamenti che preferiva evitare per paura di prendere malattie o infezioni, fecero adirare l’allora opinionista di Ilary Blasi che si scagliò contro la giovane dandole dell’ignorante.

Eppure, oggi, sembra che gli screzi del passato siano stati dimenticati tanto che Alfonso Signorini non ha nascosto di aver pensato proprio a Giulia come opinionista del suo Grande Fratello Vip. “ Non volevo i soliti noti: Zanicchi, Malgioglio, Luxuria, Ciacci… - ha detto al settimanale Chi parlando proprio degli opinionisti - . Volevo facce nuove, allora ho pensato a Giulia De Lellis. Con lei mi ero ‘appiccicato’ l’anno scorso. Poi a novembre (inizialmente dovevamo andare in onda a novembre) sarebbe uscito il suo libro per Mondadori e sapevo che sarebbe stato un successo, averla lì mi consentiva ‘il dove eravamo rimasti’ ”.

Ritrovarla di nuovo al Gf Vip avrebbe permesso a Signorini di ricucire i rapporti con la De Lellis alla quale, però, avrebbe continuato a ripetere quel concetto che le aveva tanto urlato qualche anno fa. “ Le avrei ripetuto: ‘Studia!’ – ha detto ancora - , e avevo pensato di affiancarle uno scrittore (Luca Bianchini, ndr). E sia lei che lui mi hanno detto si sì ”.