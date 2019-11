La verità su Alexandra Grant, la fidanzata di Keanu Reeves

Dopo 32 anni, per la prima volta Keanu Reeves si è fatto fotografare sul red carpet insieme ad una donna, l’artista Alexandra Grant. Ed ora, dopo che è stato appurato che i due formano ormai una coppia, stanno venendo fuori i vari motivi perché i due si sono messi insieme.

Sembra che Keanu si sia innamorato per alcune qualità di Alexandra che non ha mai trovato in nessuna donna conosciuta precedentemente. Alexandra è un’artista “ Spirituale, sensibile e gentile ” che ha saputo costruire un rapporto di fiducia con l’attore di Matrix. E' stata capare di fare ciò che nessuna altra donna ha fatto, riuscendo a far aprire Keanu sul suo passato soprattutto sul dolore della morte della fidanzata Jennifer Syme deceduta in un incidente stradale.

Reeves da sempre ha la reputazione di essere una persona molto chiusa, che tiene per sé il suo stretto privato, ma la natura e il carattere gentile di Alexandra hanno saputo far breccia nelle sue emozioni. “ Keanu ha vissuto nel dolore per così tanto tempo e la visione positiva della vita che ha Alexandra hanno avuto un ruolo importante nel cambiare la sua di vita ” ha rivelato un’amico.

Un’altra persona vicina alla coppia si è lasciata sfuggire che “N on solo Alexandra gli ha rubato il cuore, ma lo ha anche salvato ”. Secondo altri ben informati i due trascorrono molto tempo insieme e quando Keanu stava promuovendo il film “John Wick 3", Alexandra lo ha accompagnato per tutto il viaggio.

Nessuno sa esattamente quando la loro amicizia, che dura da 10 anni, si sia trasformata in amore, ma sembra comunque che sia stato un lungo percorso. I due sono stati visti abbracciati a maggio al "Moca Benefit 2019", a giugno durante la sfilata maschile di Saint Laurent a Malibù e a metà ottobre sono stati fotografi abbracciati mentre uscivano da un ristorante ad Hollywood.

Ma è stato solo sabato scorso che tenendo stretta Alexandra per mano che Keanu ha ufficializzato il suo rapporto che potrebbe sfociare molto presto in un matrimonio.