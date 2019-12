Kate non è il vero nome della Middleton

Insieme a Meghan Markle è una delle personalità più in vista della royal family. Kate Middleton è la moglie di William, è una donna bellissima, dal sorriso dolce e ha la stoffa per diventare la regina del Regno Unito. Dai modi elitari, attenta alla salvaguardia della famiglia, alle attività benefiche, ad oggi è la duchessa più amata dal popolo, venerata dai marchi di moda e apprezzata anche dai membri della famiglia. Ma alcune indiscrezioni fanno trapelare un inusuale aneddoto sulla duchessa di Cambridge. Un aneddoto che in pochi conoscono.

Nessuno avrebbe mai immaginato che il vero nome di Kate fosse Catherine. La Middleton, infatti, a malincuore ha dovuto sottostare al nomignolo che le è stato affibbiato, ma da quel che sembra, avrebbe tutte le intenzioni di riabilitare il suo vero nome. In realtà è da più di 10 anni che la duchessa si sta battendo per farsi chiamare semplicemente Catherine, come ha riportato diverse volte Adam Helliker. L’esperto di corte e confidente della Middleton, dice che la moglie di William vuole a tutti i costi che la gente smetta di chiamarla Kate.

Catherine sarebbe un nome più regale, più altolocato, un nome da versa regina. Dal 2008 la Middleton, sia con i familiari che con il Principe, sta cercando di riabilitare il suo vero nome. L’esperto inoltre aggiunge che, nel periodo in cui la duchessa si stava frequentando con William e sapeva che a breve sarebbe diventata la moglie di uno dei Windsor, ha battibeccato molto spesso con la mamma perché ha affermato che Catherine è un nome da Regina, Kate è solo un vezzeggiativo. In poche parole, la Middleton si voleva già preparare al ruolo che, presto o tardi, avrebbe ricoperto all’interno della famiglia reale e non desiderava che la gente potesse pensare che il suo nome non fosse adatto per la regina d’Inghilterra.

Il fatto è che la sua richiesta non è mai andata a buon fine. Né i genitori né tantomeno il Principe hanno cambiato l’abitudine. Per tutti è ancora Kate Middleton. Questo è un problema solo ed esclusivamente della duchessa perché, da quel che sembra, a corte, tutti apprezzano il nome della moglie di William e nessuno crede che non sia un nome adatto per una regina. La stessa Elisabetta non ha mai messo bocca sulla questione. Se la sovrana non ha creato problemi vuole dire che, in futuro, avremo sul trono una donna dal nome comune.