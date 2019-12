Veronica Burchielli chiude il trono scegliendo Alessandro Zarino: è polemica

C'era grande attesa per la nuova puntata di Uomini e donne. E il nuovo appuntamento tv ha confermato quanto riportato dalle anticipazioni, che vedevano Veronica Burchielli legata al ricordo dell'ex tronista, Alessandro Zarino, a cui la stessa aveva riservato uno spiazzante "no" alla scelta. A sorpresa, il giovane campano aveva chiuso in anticipo il suo trono, portando al centro dello studio la sua prescelta, Veronica. E, di tutta risposta, la Burchielli aveva spiazzato tutti dicendo "no" a Zarino, per poi accettare la proposta avanzatale da Maria De Filippi, di salire sul trono classico del dating-show di Canale 5. Ma, nella puntata andata in onda questo lunedì 16 novembre, si è registrato l'inaspettato addio di Veronica Burchielli al gioco di Uomini e donne. A pochi giorni dall'inizio del suo trono, la tronista Veronica aveva di recente comunicato alla Redazione del format di sentire la necessità di avere un confronto con l'ex tronista Zarino. Una richiesta quest'ultima che alla fine era stata accolta. La tronista, con la complicità dello staff di Uomini e donne, era infatti, riuscita a incontrare, a Napoli, Alessandro. E nell'esterna organizzata a casa del giovane, Veronica Burchielli aveva chiesto all'ex tronista di tornare sui suoi passi in un ruolo inedito, andando cioé a corteggiarla nello studio della nota trasmissione. Così com'è emerso dall'ultima puntata, che ha segnato per i telespettatori l'inizio della nuova settimana, Alessandro si è presentato in studio, per rivedere Veronica, senza però confermarsi come nuovo corteggiatore.

"Il mio percorso ha senso se lui vuole stare qua -ha confessato la Burchielli, apparsa visibilmente emozionata in presenza di Zarino-, se le lui non vuole stare qua, lo facciamo fuori". E alle parole spese dalla tronista -palesatasi intenta a lasciare il suo trono- Zarino ha cominciato ad annuire. "Che vuoi dire", interviene la De Filippi, incalzando l'ex tronista sulla decisione presa a sorpresa dalla tronista. "Era quello che volevo - confida Alessandro, per poi esternare la sua scelta, ovvero quella di lasciare lo studio insieme alla sua "prescelta"-, non c'era bisogno di fare un altro percorso all'interno del programma. Io ci ho provato... e ci sto riprovando". E , tra gli applausi scroscianti del pubblico finito in visibilio per "la scelta nella scelta", registratasi nell'ultima puntata del trono classico, Alessandro e Veronica si sono lasciati andare ad lungo abbraccio, tra loro.

Tina Cipollari attacca Veronica Burchielli

Veronica Burchielli ha deciso di lasciare in netto anticipo il suo trono, per poter approfondire -lontano dalle telecamere- la conoscenza avviata con Zarino a Uomini e donne. L'esperienza televisiva intrapresa da Veronica nei panni di tronista, si è inaspettatamente conclusa per via del forte interesse maturato da parte della giovane - originaria di La Spezia - nei riguardi dell'ex tronista, che a quanto pare non è mai stato sostituito nel cuore di Veronica. Ma, intanto, c'è chi non crede affatto all'ex corteggiatrice, come l'opinionista veterana di Uomini e donne, Tina Cipollari. Quest'ultima, in puntata, si è scagliata duramente contro la giovane, accusandola di fingere al fine di ottenere visibilità e consensi del pubblico :"Non credo io a 'sta ragazza, mi dispiace".

