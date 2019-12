Veronica Burchielli lascia il trono? La tronista ritorna da Alessandro Zarino

Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni di Uomini e donne -fornite da Il vicolo delle news- si preannuncia una nuova puntata scoppiettante, per i telespettatori di Canale 5. Era molto atteso il nuovo spoiler del trono classico, la cui ultima registrazione è avvenuta nella giornata di ieri, 4 dicembre. E, ora, sappiamo che protagonista indiscussa al dating-show di Maria De Filippi è stata, ancora una volta, la neo tronista, Veronica Burchielli. In apertura della nuova puntata, è stato trasmesso dalla regia un rvm contenente le immagini di un'importante richiesta avanzata proprio dalla neo tronista.

Originaria di La Spezia e classe 1995, la giovane aveva manifestato a Uomini e donne un malessere, dettato dall'impellente volontà di rivedere il ragazzo per il quale, fino a poco tempo fa, vestiva i panni di corteggiatrice, ovvero l'ormai ex tronista Alessandro Zarino. Quest'ultimo, nato a Napoli e classe 1991, sembra essere rimasto nel cuore della Burchielli, o almeno questo è quanto si evince dallo spoiler dell'ultima registrazione.

Nell'rvm trasmesso a inizio puntata, Veronica fa sapere di voler raggiungere Alessandro a Napoli. Una dichiarazione importante quest'ultima, che non viene mandata giù dall'opinionista storica del programma, Tina Cipollari. La Burchielli, con l'aiuto della produzione di Uomini e donne, riesce a incontrare di nuovo l'ex tronista Zarino, al quale la stessa aveva riservato uno spiazzante "no" alla scelta di quest'ultimo. E all'incontro avvenuto in esterna a Napoli, il 28enne confida a Veronica di non riuscire più a fidarsi di lei, alla luce del due di picche ricevuto al suo trono. Lei, nei panni di neo tronista, si aspettava che Zarino andasse a corteggiarla nella trasmissione di Maria De Filippi. Ma così non è stato. Per questo la Burchielli, nell'incontro con Zarino, chiede a quest'ultimo di presentarsi al suo trono sottolineando che qualora lui scegliesse di corteggiarla la sua esperienza televisiva avrebbe più senso.

In studio, a margine di quanto accaduto nell'esterna registratasi a sorpresa, Tina attacca pesantemente Veronica. E, tralasciando le critiche della Cipollari - che avrebbe dato in puntata della "falsa di me**a" alla Burchielli - in risposta alla proposta avanzatagli da Veronica, Zarino fa sapere alla sua ex pretendente che non intende restare in trasmissione.

Nonostante tutto, Alessandro e Veronica avrebbero trovato un compromesso, per continuare a frequentarsi. Stando a quanto anticipato dallo spoiler, nell'ultima puntata i due giovani finiscono per abbandonarsi ad un lungo abbraccio, per poi uscire dallo studio di Uomini e donne insieme. Ed è così che Veronica Burchielli avrebbe detto addio al suo trono e al dating-show di Maria De Filippi.

Uomini e donne, il web si divide su Veronica Burchielli

Le anticipazioni trapelate in rete, nelle ultime ore, hanno già diviso l'opinione del web a metà. Non tutti credono che Veronica provi realmente un sentimento importante nei riguardi di Alessandro. C'è chi, tuttavia, nonostante lo scetticismo manifestato da molti sui social, spera che tra i due giovani volti di Uomini e donne vi siano i presupposti per una relazione importante e duratura."Mi fa ridere -ha scritto un utente su Instagram, alludendo alla Burchielli-, perché poteva benissimo non accettare il trono e uscire subito...". "Però, se sono contenti loro, sono felice", si legge poi in un altro commento.

Segui già la pagina di gossip de Il giornale, su Facebook?