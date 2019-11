Veronica Burchielli lascia Uomini e Donne? Pensa ancora ad Alessandro Zarino

Colpo di scena durante le ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne: Veronica Burchielli, appena promossa a tronista, potrebbe abbandonare il programma.

Ex corteggiatrice di Alessandro Zarino, la Burchielli aveva destato scalpore per il “no” rifilato al giovane napoletano. Il coraggio di dargli il “ben servito” dopo una conoscenza turbolenta conclusasi con una scelta che sembrava essere televisiva e non di cuore, ha fatto sì che Maria De Filippi la invitasse immediatamente a sedersi sul trono riconoscendole di essere sempre stata vera e di cuore durante tutto il percorso in trasmissione.

Veronica, quindi, aveva accettato la proposta della conduttrice ma, durante le registrazioni di Uomini e Donne avvenute nel pomeriggio di ieri, 27 novembre, c’è stato il colpo di scena. Come si apprende dal sito Ilvicolodellenews, la Burchielli ha confessato alla redazione di Canale 5 di essere rimasta male per la mancata discesa di Alessandro Zarino dalla scalinata del programma. Dopo essersi accomodata sulla poltrona rossa, infatti, Veronica si aspettava che l’ex tronista arrivasse per corteggiarla, ma ciò non è avvenuto e lei ci è rimasta molto male.

Proprio per quanto accaduto e per le speranze disattese, Veronica ha chiesto un confronto con Zarino perché, al momento, la sua testa è solo al 70 per cento concentrata sul percorso a Uomini e Donne. Qualcuno, però, sembra non aver gradito affatto la decisione della Burchielli: in tanti, infatti, l’hanno accusata di aver preso questa decisione per ripulirsi la faccia dalle numerose accuse e polemiche sollevate sui social.

Quando la giovane si è seduta sul trono, infatti, il web è impazzito e tanti l’hanno tacciata di aver sempre mirato a quell’obiettivo e di essere stata tutt’altro che sincera con il pubblico e con Alessandro Zarino in primis. Tra gli accusatori anche Tina Cipollari, che non ha creduto alla sua buona fede sin da subito e che, dopo la decisione presa, ha proseguito con le sue teorie.

Al momento, dunque, non si sa a cosa porterà il confronto tra Veronica e Alessandro che, intanto, è tornato negli studi di Canale 5 perché scelto da Maria De Filippi come insegnante di crossfit per i ragazzi di Amici. Chissà se il chiarimento tra la neo tronista e Zarino porterà alla decisione di ritirarsi dal trono o, in alternativa, costringerà lui a tornare nel programma ma, questa volta, nelle vesti di corteggiatore.