Victoria Beckham e Meghan Markle condividono lo stesso look. L’ex Posh Spice copia la Duchessa?

Moglie, madre e icona di stile. Victoria Beckham resta una delle donne più amate nel mondo dello showbiz di oggi. Appeso al chiodo il suo vestito da Spice Girls, tanto da non prendere parte alla storica reunion della band anni ’90, la vita di Victoria scorre tranquilla e serena tra servizi fotografici, party di lusso e la costruzione del suo marchio di moda. Anche le migliori, però, possono commettere un errore. O forse no?

Come ha riportato Vogue Italia, la Beckham lo scorso week-end è volata a Siviglia, insieme al marito e ai figli, per un matrimonio. Si è sposato il calciatore Sergio Ramos e, anche in quel contesto, Victoria ha indossato un look da far invidia. La neo stilista infatti ha indossato un abito color crema con un foulard abbinato e un paio di scarpe dai colori sgargianti. Non è passata di certo inosservata dato che l’outfit scelto ha fatto molto parlare di sé.

I più attenti hanno fatto notare che il vestito indossato dalla Beckham che, tra l’altro, fa parte della collezione primavera-estate 2019 della neo-stilista, è stato già indossato da Meghan Markle . Lo stesso vestito con le stessa fantasia ma con accessori diversi, è stato visto sulla Duchessa di Sussex durante la messa per il Commonwealth. In quel periodo la Markle era in dolce attesa e aveva indossato un cappottino e un paio di scarpe verde bottiglia.

Sta di fatto che i look sono praticamente identici. Chi ha copia chi? A prima vista sembra che le due donne è come se fossero scambiate i vestiti, ma alcuni credono che si tratta solo di una pura e semplice coincidenza.