Victoria Beckham e Ricky Martin gli ospiti più ubriachi di Eva Longoria

Victoria Beckham e Ricky Martin hanno senz'altro reso indimenticabile la loro partecipazione al matrimonio tra l'attrice Eva Longoria e il marito José Bastòn, che ha avuto luogo nel 2016.

A raccontarlo è stata proprio Eva Longoria, durante la sua apparizione al Watch What Happens Live With Andy Cohen lo scorso giovedì, come prontamente riportato dalla testata Just Jared.

Eva Longoria ha preso parte ad un gioco chiamato Shady Questions, insieme a Julianne Moore, che era ospite della serata. Eva Longoria era presente in studio per presentare il suo ultimo lavoro cinematografico, vale a dire la trasposizione del famoso cartone Dora L'Esploratrice.

Durante il gioco, il presentatore Andy Cohen ha chiesto alla Longoria quale dei suoi amici famosi avesse finito con l'ubriacarsi di più durante il matrimonio.

L'attrice ha risposto: "Direi che è una bella lotta tra Ricky Martin e Victoria Beckham".

L'ex spice girls - con le quali Victoria Beckham sembra aver avuto da ridire nelle ultime settimane - non solo era un'invitata alle nozze, ma aveva anche disegnato l'abito da sposa della sua buona amica.

Attualmente Victoria Beckham sta passando le sue vacanze estive in compagnia del marito nel nostro paese: i due si troverebbero in Puglia, dove stanno passando una vacanza serena, tra gite in bici e momenti privati.



