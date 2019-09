Vieni da me, la Balivo finisce in lacrime per il racconto di Insinna: "Ero in oncologia..."

In una nuova puntata di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo e trasmesso su Rai 1, è apparso in qualità di ospite in studio il conduttore de L'Eredita Flavio Insinna. Il volto televisivo, subentrato al posto del compianto conduttore Fabrizio Frizzi al timone de L'Eredità, ha concesso un'intervista esclusiva, parlando a ruota libera della sua vita privata e della sua carriera. Dichiarazioni particolarmente emozionanti sono quelle che ha rilasciato il conduttore, che ha ricordato la voce di sua madre e la Ninna nanna del cavallino che la donna gli cantava da piccolo, un brano di Renato Rascel. "Quella non potrei cantarla con la voce della mamma...- dichiara visibilmente emozionato Insinna, che poi ironizza sul fatto di non essere diventato padre -. Tra un po' divento nonno". "Ma sei giovane, Flavio!", esclama in studio la conduttrice Balivo.

Interpellato sulla scelta della canzone di Luciano Ligabue per lo spazo tv "Una canzone per te", a Vieni da me Flavio Insinna ha rivelato che va spesso a fare visita a chi è meno fortunato e a chi combatte contro delle malattie: "Ligabue nella canzone Hai un momento, Dio? dice 'Nel mio stomaco son sempre solo'. In una domenica al Policlinico Gemelli, vai nelle stanze a portare un sorriso, saluti i bambini e giochi e la mamma di un bambino mi fa, 'Scusi signor Insinna'". Insinna continua a raccontare il suo commovente aneddoto: "Ero nel reparto di oncologia e la donna mi indica il bambino nel letto e mi chiede 'Secondo lei perché?'... Non c'è, non abbiamo la risposta. Come dice Ligabue 'Dimmi almeno se di là c'è il sole'... Nella mia vita c'è la voglia di parlarci... 'C'è una cosa che posso fare per questo mondo, dove il dolore è proprio troppo?'".

Le dichiarazioni rilasciate da Insinna sul suo rapporto con Dio e la fede hanno commosso Caterina Balivo, tanto che la padrona di casa a Vieni da me si è lasciata andare in un pianto liberatorio.