Vieni da me, Giulia Salemi commossa per l'ex Monte: "Desideravo tantissimo l'amore"

Dopo aver partecipato in qualità di giurata all'80esima edizione di Miss Italia, l'ex gieffina Giulia Salemi è apparsa in qualità di ospite in studio nella nuova puntata di Vieni da me. Nel corso del nuovo appuntamento tv del format condotto da Caterina Balivo, la modella italo-persiana si è raccontata a ruota libera sulla carriera e la vita privata, non risparmiandosi circa la rottura recentemente avvenuta con l'ex fidanzato, Francesco Monte. "Ho voglia di imparare, coltivare, crescere", ha fatto sapere l'intervistata ai fedeli telespettatori del programma trasmesso su Rai 1.

In un rvm trasmesso dalla regia, sono state mostrate le esclusive immagini dell'outfit arancione, che ha reso celebre agli occhi del mondo la Salemi, un abito succinto e dal prepotente spacco inguinale che aveva diviso l'opinione pubblica dopo la partecipazione della modella al Festival del cinema di Venezia di qualche anno fa. "Ho versato qualche lacrime, per il massacro mediatico che ho ricevuto sul vestito (la Salemi allude alla mise sfoggiata sul red carpet, ndr)", ha confidato l'ospite alla padrona di casa e si è subito dopo passato a parlare della rottura avvenuta con Francesco Monte che Giulia ha ufficializzato sui social.

La Salemi, incalzata dalle domande della Balivo su Monte, è apparsa visibilmente commossa, parlando del suo ex nonché suo ex coinquilino nella casa del Grande Fratello Vip: "Desideravo tantissimo l’amore, io sono stata single per tanti anni. Ci credevo fortemente in questa relazione, ogni tassello serve per crescere. Comunque non rinnego niente". "Ti dà fastidio che Francesco si sia fidanzato?", allora ha domandato curiosa all'ospite in studio la conduttrice. E la risposta di Giulia Salemi non è tardata ad arrivare: "No, non è una gara, io non sto cercando l’amore. Mi sto dedicando al 100% a me stessa".