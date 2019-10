Vieni da me, l'ex tronista Vitagliano piange la morte della madre: "Una coltellata"

In una nuova puntata di Vieni da me, si è presentato nelle vesti di ospite in studio l'ex tronista di Uomini e donne, Costantino Vitagliano, che ha concesso un'intervista esclusiva alla conduttrice Caterina Balivo. Nel corso del nuovo appuntamento del format trasmesso su Rai 1, il "re dei tronisti" ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua vita privata, in particolare circa il rapporto maturato con la madre e la gioia provata per la nascita della sua primogenita, Ayla (la figlia avuta dalla relazione con Elisa Mariani, ndr).

"Lei era la cosa più importante - l'intervistato parla visibilmente commosso del ricordo che custodisce della mamma Rosina, la quale si è spenta all'incirca un anno fa-. Il suo posto oggi l’ha preso mia figlia. Purtroppo ci sono cose che non ho potuto fare: ad un certo punto pensavo di poter fare tutto, anche guarirla. Ma questa è la vita". Incalzato dalle domande della Balivo, Vitagliano non ha poi nascosto il dolore provato per la perdita della mamma, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio: "Ho preso tante coltellata, questa è stata la coltellata più grossa. Vedere che in 3 anni il male se la mangiava, ha dato scompensi importanti".

Il passato da "re dei tronisti" a Vieni da me

L'ex Troppo bello nonché volto storico del dating-show di Maria De Filippi, nel corso del suo ultimo intervento in tv, ha rivelato inoltre alcuni particolari del suo passato da "re dei tronisti", che lo vedeva riscuotere un esorbitante successo con le serate in discoteca: "Per dieci anni non ho dormito, il mio corpo non ha più retto tutto quello stress".