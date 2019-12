La statuaria russa che ha dato buca a Cristiano Ronaldo

Forse qualcuno stenta a crederci ma esiste una ragazza che ha servito un sonoro due di picche a Cristiano Ronaldo. Lei è Viktoria Odintcova ed è una bellissima modella russa, che ha raccontato la sua storia durante un seguitissimo programma del suo Paese.

Ospite di Macarena, un seguitissimo show della televisione russa, la ragazza ha raccontato che molto tempo fa il calciatore tentò di avere un contatto con lei. Stando al suo racconto, l'episodio dovrebbe essersi verificato prima che Cristiano Ronaldo mettesse su famiglia con Georgina Rodriguez, quindi non ci sarebbero comunque gli estremi per uno scandalo. Viktoria Odintcova ha raccontato che il campione portoghese provò a contattarla tramite Instagram, non avendo il suo numero.

Pare che Cristiano Ronaldo scrisse un messaggio privato alla bella Odintcova, che non ci pensò su due volte a ignorare il tentativo di approccio da parte del campione. Non è certo usuale sentire storie come queste che riguardano i grandi campioni del rettangolo verde, eppure la modella russa non esitato un momento a chiudere qualsiasi possibilità al giocatore portoghese. Stando a quanto ha riferito, la sua determinazione nell'ignorare Cristiano Ronaldo deriva dai racconti di altre ragazze con le quali l'attuale giocatore della Juventus avrebbe avuto approcci simili. " Bello, addio, cancella ", avrebbe pensato Viktoria Odintcova una volta letto il messaggio privato, che pare fosse un tentativo di intavolare una discussione con la bella modella. Nessun rimpianto per lei, anche se all'epoca Cristiano Ronaldo era già un campione di prima classe, conosciuto e idolatrato in tutto il mondo: " Conosco altre ragazze alle quali ha scritto, così ho capito subito come stavano le cose e cosa dovevo fare. "

Ovviamente Georgina Rodriguez può stare tranquilla perché, in questo caso, non ci sarebbero nemmeno gli estremi per un tentativo di tradimento. Inoltre, Viktoria Odintcova avrebbe cancellato immediatamente la chat con Ronaldo e quindi non ci potrebbero essere nemmeno prove tangibili per supportare la sua versione. Qualcuno si chiede perché la modella abbia scelto di raccontare questo aneddoto, soprattutto perché sono passati tanti anni e lei non ha nemmeno un supporto tangibile alle sue parole. Non è comunque la prima volta che Cristiano Ronaldo viene coinvolto in situazioni simili ed è già successo che alcune ragazze abbiano raccontato di essere state approcciate dal calciatore, anche se finora non c'è mai stato nessun incidente sentimentale nella coppia formata dal campione portoghese e dalla sua bella compagna.