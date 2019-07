Vira Carbone risponde a Diaco: "Non ho reagito per rispetto della Rai"

Vira Carbone dice la sua sull’imbarazzante fuori programma accaduto nel corso della puntata di Io e te andata in onda giovedì 11 luglio 2019. Ospite del talk con Patrizia Rossetti per parlare del rapporto spesso malsano dei giovani con i loro smartphone, la conduttrice è stata vittima di un contrattempo che ha mandato su tutte le furie il padrone di casa Pierluigi Diaco: il telefonino le è squillato in diretta, suscitando le ire del presentatore.

Intervistata da TvBlog, la Carbone ha voluto precisare la sua posizione in merito a quanto accaduto. “ Parlavamo del danno che i telefonini causano a tavola – spiega la conduttrice – e avrei voluto fare uno sketch comico del tipo ‘anche io te lo voglio consegnare’. Insomma, voleva essere un momento simpatico ”.

“ Ho capito – aggiunge la giornalista – che non era il momento. ‘Magari appena si sorride un po’ glielo consegno’, pensavo. Così l’ho tenuto nascosto sotto la gamba. Il cellulare era in modalità aereo, ma purtroppo è suonata la sveglia. Non immaginavo che suonasse, credevo che la modalità aereo mi tenesse al riparo dai rischi. Giuro che non lo sapevo, io per queste cose sono un mezzo disastro ”.

La replica di Vira Carbone al furioso Pierluigi Diaco

La reazione di Diaco è apparsa a tanti telespettatori eccessiva. Finita la trasmissione, spiega la Carbone, “ è andato subito via, non ho avuto modo di vederlo. Lui è andato alla sua riunione di redazione, io alla mia. È uscito subito dallo studio e non ci siamo incrociati ”.