Virginia Raffaele "massacra" Baglioni

" Scendi le scale da solo, sei giovanile. Stai bene, hai ripreso vita con il Festival. E sei come il vino...ogni anno che passa invecchia. Qui abbiamo la storia del Novecento... guardate che stile ".

Virginia Raffaele spunta a sorpresa dal parterre dell'Ariston e "massacra" Claudio Baglioni nella terza serata del Festival di Sanremo: "E poi sei stato tanto bravo: hai invitato la tua prima fidanzatina... la ballerina de Lo Stato Sociale...", scherza la comica.

Non potevano mancare le sue celebri imitazioni, anche se la Raffaele si è limitata a fare il verso a Michelle Hunziker. Nella sua imitazione, Virginia-Michelle saluta il pubblico ("salutiamo i poveri lassù..") e e fa dichiarazioni di amore per il marito Tomaso, "al quale manca nella stessa misura in cui a lui manca una emme". ha detto ", indicando la galleria.

La comica non si lascia sfuggire l'occasione per una battuta sulla politica, senza nomi per non violare la par condicio: " Questo Festival - dice al direttore artistico - piace anche ai politici. Alcuni hanno trovato il tempo di venire nonostante le elezioni. Ce n'è uno in platea che è finalmente potuto venire. Dopo tre anni che conduceva uno di colore se l'è rischiata ", dice facendo riferimento a Carlo Conti e Matteo Salvini.

Baglioni si è prestato al gioco, facendo la parodia dell'imitaione che la Raffaele fa di Belén Rodriguez. Poi i due hanno duettato sulle note di "Canto anche se sono stonata" di Mina.